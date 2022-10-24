«Это политическая атака на руководителей страны и регионов»: сын губернатора Красноярского края Артем Усс ожидает решения по экстрадиции в США

Александр Усс, губернатор Красноярского края Фото: Мария ЛЕНЦ

17 октября в аэропорту Милана был задержан сын красноярского губернатора Артем Усс. Помимо него по запросу Минюста США арестовали еще четырех россиян: Юрия Орехова, Светлану Кузургашеву, Тимофея Телегина, Сергея Тулякова. Их всех подозревают в закупке подсанкционного оборудования двойного назначения и военных технологий.

Глава края Александр Усс сразу назвал арест сына незаконным и чисто политизированным:

- Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден.

Добавим, что сам Александр Усс находится под санкциями ряда западных стран и Украины. Отметим также, что политологи и представители краевых властей также видят в аресте Артема Усса и других россиян политический подтекст, особенно учитывая, что подобные действия США совершают не в первый раз.

Митрополит пожелал Александру Уссу силы духа и мужества. Арест Артема Усса в Милане Пантелеимон назвал исторической несправедливостью:

- Я всей душой соучаствую в ваших испытаниях, но кто может так испытывать, переносить возникшие сложности, как мать, отец. Но пусть они Вас не сломят, а укрепят. Жизнь побеждает и победит. Храни Вас Господь. Будем молиться, веровать и надеяться.

Депутат Заксобрания Красноярского края Илья Зайцев добавил, что американцы создали для этих целей специальное подразделение:

- В этой ситуации никто ничего не скрывает. Эту операцию проводило подразделение минюста, созданное в марте 2022 года. Оно создано специально для работы против российских граждан. В это подразделение входят, как сам минюст, так и ФБР с секретной службой США. Мы же помним, что это череда событий. Первое предупреждение было, когда против Александра Усса ввели санкции персонально. Второе - если искать конкретно по Артему, на западных сайтах можно найти информацию с требованием внести его в санкционные списки. Ну, и третье – собственно, само задержание. Никто не должен сомневаться, что никаких фактических обвинений не предъявлено, даже в конце релиза минюста США написано, что человек не является виновным, пока не доказано обратное. Предлагаю исходить от этого. Уверен, что по линии МИДа мы защитим и Артема Александровича, и других задержанных россиян.

Зампред краевого парламента Сергей Попов, что в данной ситуации за некоей внешней оболочкой стоит четкий политический интерес США:

- Все, что звучит сейчас – вряд ли является основным мотивом, который побудил запад совершить арест. Очевидно, что это политическая атака на руководителей страны и регионов. Есть вещи, которые мы до конца не знаем, а может, и не узнаем никогда, но у меня нет сомнений в том, что это продуманная и расчетливая акция против страны.

Спикер Законодательного собрания края Алексей Додатко назвал арест Артема Усса очередным доказательством антироссийской позиции запада:

- Это циничное преследование собственных интересов, невзирая ни на что. США запускает новый санкционный механизм давления. Фактически они открыли охоту на предпринимателей, которые своей деятельностью помогают стране добиваться результатов. В этом плане ни у кого никаких иллюзий не осталось.

Почетный гражданин города Красноярска Анатолий Самков вспомнил аналогичные случаи охоты американских властей за россиянами:

- Артём Усс не первый, далеко не первый, кто попал под каток американских жандармов. Сегодня идет целенаправленный поиск возможностей для того, чтобы унизить наших политических деятелей разного ранга: и высшего эшелона, и регионального масштаба для того чтобы внести раскол в политическую элиту нашей страны, и просто сделать больно, я бы сказал. США давно известны как мировой жандарм. Получается, без суда и следствия, они по всему миру задерживают в том числе и наших сограждан. Известные фамилии – Бут, Ярошенко недавно освобожденный летчик, или наши, так называемые, хакеры, хотя неизвестно – хакеры они или нет. Задерживают человека, доставляют в США и дают им сроки двадцать лет и более. Или всемирно известная личность – Ассандж – которую никак американцы не могут к себе экстрадировать. Поэтому, я еще раз говорю, повода для особой сенсации я не вижу, я вижу и разделяю горечь родных и близких Артёма и других наших россиян, которые с ним задержаны.

И вместе с тем, исходя из той скупой информации, которую мне удалось увидеть в тг-каналах и сообщениях СМИ, по сути дела вот эта группа в которой был Артем Усс, она занималась, если сказать языком спецслужб, научно-технической разведкой. И в условиях жестких, неимоверно жестких санкций, они, рискуя, они это понимали, там не дети – взрослые люди, рискуя своим положением, и быть может жизнью, добывали санкционные товары. И, как известно, санкции наложены не чтобы досадить России, а чтобы убить Россию, и эта группа она не одинока, у нас есть параллельный импорт, серый импорт, который включает полупроводников, технологичных материалов, продуктов, которые позволяют нашим ракетам летать, нашим высокоточным снарядам летать и т.д. Поэтому я, конечно, безусловно, очень сожалею, что так случилось, полагаю, что это, безусловно, не последнее действо коллективного запада, который поставил своей целью уничтожение России.

- Есть слабая надежда на западное, а уж тем более американское правосудие, но, тем не менее, есть аргументы и все это просто по отмыванию денег все требует тщательной проверки, а все это схватывать на лету особенно нашим землякам, землякам губернатора, патриотам я считаю недостойно.

КОМПЕТЕНТНО

Специалист по международному праву, председатель палаты правозащитных организаций Гражданской ассамблеи Красноярского края Эвелина Павельева об условиях экстрадиции Артема Усса из Италии в США:

- Да, в принципе возможна (выдача). Речь идет о договоре об экстрадиции, который заключен между Италией и США. В нем предусматривается, что одно государство может осуществить запрос на выдачу другому. И Италия в данном случае будет рассматривать запрос на выдачу. Он рассматривается в апелляционном суде страны, на это предоставляется 1,5 месяца в законодательстве. И рассматривается на предмет возможности выдачи лица.Здесь нужно обратить внимание, что есть перечень деяний, не попадающие под выдачу. Например, это политические преступления, это преступления которые не криминализируются в этих странах. Еще ряд критериев предусмотрен. Но есть такой момент в этом договоре: они могут осуществлять выдачу, как своих граждан, так и иностранных. И здесь уже обращается к общим принципам международного права – защита прав человека и принципам международного уголовного права. Нужно понимать, что вопрос о выдаче затрагивает интересы определенного государства и интересы лиц, которые задержаны. Апелляционный суд должен рассмотреть все документы, которые предоставит запрашивающее государство. Срок? Здесь надо обратиться к законодательству Италии. Оно говорит, что решение принимается в течение 1,5 месяцев. И есть вариант обжалования этого решения. Еще один момент: Итальянский суд может принять решение о невыдаче, если посчитает, что документы представлены неполные. Если анализировать тот документ, который представлен на сайте министерства юстиции США, то фактов по сути никаких не предоставляется. Будем ждать этот пакет, если он в принципе есть. И есть вообще что-то кроме запросов. Хотя вместе с ним должен был поступить в Италию полный пакет документов, доказывающий преступные деяния того самого лица. Другие причины? …Апелляционный суд может принять решение не только по пакету документов, но и если решит, что данное деяние не попадает под уголовное преследование.

Представитель МИД в Красноярске Артем Захаров добавил, что министерство иностранных дел РФ и генконсульство знает о ситуации. Сейчас принимаются все меры по защите прав граждан РФ. Он также выразил надежду, что Италия не пойдет на поводу у США и не согласится на экстрадицию Артема Усса.

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