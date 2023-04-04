Сын губернатора Красноярского края сообщил, что вернулся в Россию

Сын губернатора Красноярского края вернулся в Россию. Фото: соцсети

Сын губернатора Красноярского края, 40-летний бизнесмен Артем Усс, который 23 марта ушел из-под домашнего ареста в пригороде итальянского города Милана, благополучно добрался до России. Этот факт уже никто не скрывает – и сам Усс-младший, и его адвокат уже дали свой комментарий.

- Я — в России! В эти несколько особо драматичных дней со мной рядом были сильные и надежные люди. Спасибо им, – заявил Артем Усс.

Подробности, правда, не сообщают, обстоятельства по понятным причинам держат в секрете. Но это только подтверждает догадки, что была проведена операция, чтобы вызволить ценного арестанта. Как сказал бы Глеб Жеглов итальянским коллегам-сыщикам: «Дырка вам от бублика, а не Артем Усс».

Напомним, что сибиряка задержали в октябре 2022 года в аэропорту Милана по требованию генпрокуратуры США. Список обвинений: и отмывание денег, и контрабанда нефти, и уклонение от санкций, даже то, что он якобы поставлял электронное оборудование для русских ракет. Штаты требовали экстрадиции, а там бизнесмену грозило до 70 лет тюрьмы. Едва ли он был бы им интересен, не будь он сыном руководителя одного из важнейших регионов России.

Со стороны России от МВД также оперативно был направлен запрос на экстрадицию, якобы здесь Артема Усса подозревают в финансовых махинациях. Итак, вопрос стоял ребром: в какую сторону его выдадут – на запад или на восток.

Итальянские карабинеры не уследили за подопечным. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

22 марта итальянский суд вынес решение: передать сына красноярского губернатора в Штаты.

- Хотел бы подчеркнуть, что такое решение об экстрадиции было, по меньшей мере, неожиданностью для всех. А для Артема - настоящим шоком. Это привело к тому, что он утратил всякую веру в справедливость и настоящее правосудие, - рассказал отец, Александр Усс. Он уверен, что все происходящее носит заказной геополитический характер, а дело было грубо сфальсифицировано.

Надо сказать, что итальянские карабинеры с октября усиленно охраняли своего подопечного. Посадили под домашний арест, надели электронный браслет слежения, он даже по своей квартире передвигался под постоянным контролем. И вдруг 23 марта, около 14 часов дня сработал сигнал. Полицейские через час, неспеша, приехали по адресу, проверить. И что там нашли? Бронированная дверь заперта. В квартире включен на всю катушку телевизор. Вызвали пожарных, чтобы взломать двери, и нашли в квартире только браслет.

Тут же появились версии (их озвучивали итальянские издания la Repubblica и Corriere della Sera), что беглеца недалеко от дома поджидала машина с водителем, частный самолет. Наконец итальянский прокурор озвучил: виноват российский спецназ, ловкие русские коммандос, которые вывезли соотечественника, не оставив никаких следов. (А ведь наша сторона никаких громких заявлений по этому поводу не делала, не требовала: "найдите его немедленно", ультиматумы не выставляла).

А пока итальянцы оправдываются перед с заокеанскими заказчиками (Штаты не скрывали, что сын российского губернатора нужен им как заложник, которого планировали обменять на ценного американца) Артем Усс вместе с адвокатом в Москве уже добровольно побывали в следственном департаменте МВД, у следователя – нашего, отечественного. И, по предварительной информации, его выпустили под подписку о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибирская бондиада или Как итальянцы потеряли сына Красноярского губернатора

Двумя днями ранее апелляционный суд Милана санкционировал экстрадицию Артема Усса в США, где ему грозило до 75 лет тюрьмы. Разбираемся, в чем США обвиняют Артема Усса и как на дело против него повлияла политическая карьера отца (подробнее).

Сбежавший из-под домашнего ареста в Италии Артем Усс сообщил, что находится в России

Сын губернатора Красноярского края Артем Усс находится в России. Об этом он заявил в беседе с «РИА Новости». Деталей своего возвращения страну он не уточнил, также сейчас держится в секрете, в каком именно регионе находится Усс-младший (подробнее).

Политологи предположили, о чем говорит арест сына губернатора Красноярского края Артема Усса

17 октября в Италии по запросу США был арестован сын губернатора Красноярского края Артем Усс. Позднее американский минюст опубликовал релиз, в котором указал причины задержания. (подробнее)

Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал причины ареста своего сына в Италии политическими

Сына губернатора Красноярского края Александра Усса – Артема Усса – арестовали в Италии по заказу американского минюста. Его обвиняют в нарушении санкций по нескольким пунктам. (подробнее)

Представители власти Красноярского края высказались об аресте Артема Усса

В Италии по запросу США 17 октября были арестованы два гражданина Венесуэлы и пять россиян, один из них – сын губернатора Красноярского края Артем Усс. Рассказываем, чем он известен, в чем его обвиняют и что грозит. (подробнее)

«Это политическая атака на руководителей страны и регионов»: сын губернатора Красноярского края Артем Усс ожидает решения по экстрадиции в США

17 октября в аэропорту Милана был задержан сын красноярского губернатора Артем Усс. Помимо него по запросу Минюста США арестовали еще четырех россиян: Юрия Орехова, Светлану Кузургашеву, Тимофея Телегина, Сергея Тулякова. (подробнее)