Сын красноярского губернатора Усса сбежал из-под домашнего ареста в Италии

Фото: соцсети Артема Усса

Бизнесмен Артем Усс, сын губернатора Александра Усса, сбежал из-под домашнего ареста в Италии. Об этом сообщило итальянское информационное агентство ANSA: по данным журналистов, сейчас итальянская полиция ведет поиски Усса-младшего.

Ранее итальянский суд принял решение об экстрадиции Артема Усса в США: его обвиняют в обходе санкций и отмывании денег. Власти РФ называли решение политическим и всячески вступались за Усса, но безуспешно.

Отметим, что Артем Усс совершил побег спустя пару дней после решения суда экстрадировать его в Штаты. ANSA пишет, что Усс-младший смог снять электронный браслет, отслеживавший его местоположение, и покинул съемную квартиру в пригороде Милана, где отбывал домашний арест.

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17 октября в Италии по запросу США был арестован сын губернатора Красноярского края Артем Усс. Позднее американский минюст опубликовал релиз, в котором указал причины задержания: якобы Артем Усс с еще четырьмя россиянами и двумя гражданами Венесуэлы через подставные фирмы торговали нефтью мимо санкций.