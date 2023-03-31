После убийства 67-летнюю красноярскую сваху Нину Кузьмину ограбили на 215 тысяч рублей. Фото: МВД

После жестокого убийства 67-летнюю красноярскую сваху Нину Кузьмину, оказывается, ограбили на 215 тысяч рублей. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Следствие идет полным ходом. В процессе выясняются все новые и новые детали. На сегодняшний день 44-летнему подозреваемому предъявлено обвинение по четырем статья. Это: «Убийство», «Похищение паспорта», «Кража, совершенная в особо крупном размере» и «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

Мы уже сообщали, что 3 марта этого года Нина Кузьмина встретилась со своим знакомым 44-летним Валерием. Она сдавала ему в аренду парковочное место во дворе своего дома. Мужчина должен был заплатить ей около 5 тысяч рублей. Она приехала на место встречи на своем бордовом «Мерседесе», обвиняемый подсел к ней. Однако беседы не получилось – между ними разгорелась ссора. Похоже, женщина предъявила претензии по поводу того, что знакомый не торопится платить ей деньги за аренду.

Обвиняемый разозлился, схватил металлический ключ-трещотку и несколько раз ударил женщину по голове. Спустя некоторое время она скончалась прямо в машине. Что произошло дальше? А дальше мужчина забрался в дамскую сумку, достал оттуда паспорт (зачем – не уточняется, возможно, чтобы уничтожить следы своей причастности?). Достал ключи от квартиры и заявился туда. А там обшарил жилище, нашел металлический сейф и деньги в размере 215 тысяч рублей.

Что делать с машиной и телом? «Мерседес» он перегнал в один из дворов и там бросил. А тело убитой переложил в свою машину и направился по федеральной трассе в направлении Иркутской области. Свернул в лес недалеко от поселка Чунский, облил тело бензином и сжег.

Спустя несколько дней, 9 марта, в полицию обратилась подруга Нины Кузьминой и сообщила об ее исчезновении. Оперативники уголовного розыска установили подозреваемого и 15 марта он был задержан (в тот же день найден и бордовый автомобиль убитой). Отпираться не стал и рассказал, где искать тело.

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