Красноярскую сваху Нину Кузьмину убили гаечным ключом из-за жалких 5 тысяч рублей. Фото: соцсети

В голове не укладывается: 67-летнюю жительницу Красноярска – в прошлом успешную предпринимательницу, известную в городе сваху – убили из-за каких-то пяти тысяч рублей. Следователи приоткрыли новые подробности преступления, которое произошло в начале марта этого года. Вышел очередной (четвертый по счету) выпуск совместного проекта ГУ МВД России по Красноярскому краю и с ГСУ СК России по Хакасии и Красноярскому краю под названием «Категория «Особо тяжкое». Серия посвящена одной теме: «Почему женщин убивают».

Напомним, что Нина Кузьмина пропала еще 3 марта 2023 года. В 13:30 она вышла из салона красоты на улице Телевизорной и села за руль своего бордового «Мерседеса». Больше ее живой из знакомых никто не видел. Женщина жила одна, поэтому тревогу забила ее подруга спустя несколько дней. Сыщики отрабатывали все версии: кто контактировал с ней, по какой надобности. Все вдруг свелось к 44-летнему знакомому Валерию.

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

- Она его приглашала, чтобы он помогал по хозяйству. Что-то прикрутить, что-то повесить, где-то подремонтировать машину, - рассказывает Евгений Гришечко, заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска краевой полиции. – Такие бытовые отношения. Три года назад она стала вдовой, нужна была мужская помощь, мужской совет. Он и подвернулся. Познакомились они чисто случайно в парке.

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Задержали подозреваемого на рабочем месте в автосервисе. Он признался, что встречался с Ниной Кузьминой в тот злополучный день, чтобы отдать ей деньги за аренду парковочного места. Но между ними произошла ссора, под руку подвернулись гаечный ключ и отвертка. А затем, чтобы скрыть следы преступления, отвез тело аж в Иркутскую область, это не менее 300 километров. Чтобы проверить эту информацию, оперативники отправились на место и в самом деле нашли обгоревшие останки женщины в лесу.

Тот самый "Мерседес". Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

- Он объяснил, что все произошло спонтанно. Никакой подготовки к преступлению не было. Он обиделся, когда она ему предъявила, что он не отдал ей долг за аренду парковочного места в том жилом комплекте, где она жила. Она сдавала место в аренду на три месяца. Сумма небольшаяЮ, всего 5 тысяч рублей. Из-за этой суммы пошел диалог на повышенных тонах, который перешел в рукоприкладство, - сообщил Евгений Гришечно.

В деле о недавнем убийстве Нины Кузьминой для оперативников и следствия еще хватает белых пятен. Впереди еще много работы для того, чтобы полностью раскрыть это жестокое и циничное преступление.

Останки найдены в Иркутской области. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

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