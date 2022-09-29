Опубликован список «горячих линий» по вопросам частичной мобилизации в Красноярском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне на ЖД-вокзале Красноярска прошли очередные проводы мобилизованных резервистов со всего края. Тем не менее, у красноярцев продолжают возникать вопросы о том, кто подлежит призыву, а кого он касаться не должен. Список номеров горячих линий, куда жители Красноярского края могут задать вопросы о частичной мобилизации, опубликовал заместитель руководителя ЦУР в своем тг-канале.

Список телефонов «горячих линий» по вопросам частичной мобилизации в Красноярском крае

- 122 – единый официальный номер по вопросам частичной мобилизации. Сюда можно обратиться с жалобой или оставить заявление;

- 8 (800) 100-77-07 – это горячая линия для родственников мобилизованных. Назвав номер части и данные призванного, можно узнать, где он находится в данный момент;

- 8(383) 252-01-52 – номер военной прокуратуры Красноярского гарнизона. Здесь занимаются ошибками при частичной мобилизации, разбираются с нарушениями закона и указа президента;

- 8 (391) 200-32-01; 8 (391) 200-32-02; 8 (391) 200-32-05 – горячая линия ОНФ для тех, кто считает себя мобилизованным по ошибке;

- 8 (391) 291-20-30 – номер для студентов СФУ для получения документов на отсрочку от призыва. Также по этому номеру осуществляется юридическая поддержка студентов СФУ, получивших повестку. Специалисты могут разъяснить ваши права и уточнить статус.

Добавим, что также работает чат-бот «Комсомольской правды» по вопросам частичной мобилизации - @KPfleepBot.

Напомним, что ранее юрист рассказал «КП-Красноярск», какие документы лучше оформить мобилизованным перед отправкой. Также губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что мобилизованным красноярцам единоразово выплатят по 100 тысяч рублей.

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