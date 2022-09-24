Военный комиссар Красноярского края ответил на вопросы о частичной мобилизации. Фото: скриншот из видео регионального оперштаба

Военный комиссар региона Андрей Лысенко рассказал, как призывают во время частичной мобилизации в Красноярском крае в 2022 году.

Как уже было известно ранее, по частичной мобилизации в Красноярском крае могут быть призваны:

- участники боевых действий;

- ранее служившие в рядах ВС РФ;

- обладающие военно-учетной специальностью.

Студенты-очники, солдаты-срочники, лица без ВУС и не служившие ранее призываться не будут. Не подлежат частичной мобилизации и те, кто должен отправиться в армию по призыву на срочную службу в грядущий осенний призыв, который начнется 1 октября.

Как вручаются повестки в военкомат во время частичной мобилизации в Красноярском крае 2022

Военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко сообщил, что повестки вручаются тремя способами и никак иначе:

- лично;

- через предприятия;

- через военно-учетные столы (в тех населенных пунктах, где военкоматов нет).

В повестках указано, когда и куда призывник должен прибыть. В указанное время человек должен явиться в военкомат. Как передает Андрей Лысенко, к каждому прибывшему в военный комиссариат будет применен индивидуальный подход. Если никаких преград для призыва не будет, гражданина отправят для прохождения службы.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин в своем видеообращении объявил о старте частичной мобилизации. Министр обороны Сергея Шойгу заявил, что будут призваны 300 тысяч человек – то есть 1% от общего резерва.

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