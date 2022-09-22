Кого призовут на военную службу в Красноярском крае во время частичной мобилизации в России в 2022 году
Фото: Антон НИКИТИН
21 сентября президент России Владимир Путин в своем видеообращении объявил о начале частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны 300 тысяч резервистов. Рассказываем, кого призовут на военную службу в Красноярском крае во время частичной мобилизации, а кто получит отсрочку.
Так, Красноярский край приступает к выполнению поставленных президентом задач. Губернатор Александр Усс 22 сентября провел заседание призывной комиссии по мобилизации жителей региона:
- Красноярцы всегда отличались особым патриотизмом. Красноярский край – это опорный субъект нашей страны. Регион может и выполнит конкретные задания, которые будут вытекать из указа и будут доведены до нас министерством обороны, - заявил глава края.
Как и во всей стране в первую очередь будут призывать мужчин до 35 лет, отслуживших по контракту или призыву, обладателей военно-учетных специальностей (ВУС) с боевым опытом. Солдатский и сержантский резерв с ВУС призываются до 50 лет. Офицеры - от младшего лейтенанта до капитана запаса - в возрасте до 55 лет, от капитана до полковника - до 60 лет.
Естественно, мобилизованных красноярцев будет ждать переподготовка для работы с современным вооружением.
В первую очередь армии интересны следующие специалисты:
- механики-водители;
- наводчики;
- связисты;
- инженеры;
- артиллеристы;
- зенитчики;
- ракетчики;
- офицеры младшего командного звена.
- если у человека есть болезни, препятствующие прохождению службы;
- тех, у кого на иждивении малолетние дети, престарелые родители или беременная жена;
- единственных кормильцев в семье;
- работников оборонных предприятий;
- обладателей депутатского мандата;
- студентов;
- солдатов-срочников;
- выпускников военных учебных центров (военных кафедр);
- отслужившие в армии другого государства.