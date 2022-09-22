Кого призовут на военную службу в Красноярском крае во время частичной мобилизации в России в 2022 году Фото: Антон НИКИТИН

21 сентября президент России Владимир Путин в своем видеообращении объявил о начале частичной мобилизации. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны 300 тысяч резервистов. Рассказываем, кого призовут на военную службу в Красноярском крае во время частичной мобилизации, а кто получит отсрочку.

Так, Красноярский край приступает к выполнению поставленных президентом задач. Губернатор Александр Усс 22 сентября провел заседание призывной комиссии по мобилизации жителей региона:

- Красноярцы всегда отличались особым патриотизмом. Красноярский край – это опорный субъект нашей страны. Регион может и выполнит конкретные задания, которые будут вытекать из указа и будут доведены до нас министерством обороны, - заявил глава края.

Кого будут призывать в первую очередь в Красноярском крае

Как и во всей стране в первую очередь будут призывать мужчин до 35 лет, отслуживших по контракту или призыву, обладателей военно-учетных специальностей (ВУС) с боевым опытом. Солдатский и сержантский резерв с ВУС призываются до 50 лет. Офицеры - от младшего лейтенанта до капитана запаса - в возрасте до 55 лет, от капитана до полковника - до 60 лет.

Естественно, мобилизованных красноярцев будет ждать переподготовка для работы с современным вооружением.

В первую очередь армии интересны следующие специалисты:

- механики-водители;

- наводчики;

- связисты;

- инженеры;

- артиллеристы;

- зенитчики;

- ракетчики;

- офицеры младшего командного звена.

Кого не призовут? Кто имеет право на отсрочку от военного призыва во время частичной мобилизации в Красноярском крае

- если у человека есть болезни, препятствующие прохождению службы;

- тех, у кого на иждивении малолетние дети, престарелые родители или беременная жена;

- единственных кормильцев в семье;

- работников оборонных предприятий;

- обладателей депутатского мандата;

- студентов;

- солдатов-срочников;

- выпускников военных учебных центров (военных кафедр);

- отслужившие в армии другого государства.