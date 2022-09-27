В Красноярском крае призванным во время частичной мобилизации дополнительно выплатят по 100 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Призванным в рамках частичной мобилизации жителям Красноярского края дополнительно выплатят по 100 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал регионального правительства.

Организовать дополнительную выплату мобилизуемым поручил глава Красноярского края Александр Усс. Все необходимые документы будут подписаны 28 сентября 2022 года. Получить деньги сможет либо сам призванный гражданин, либо члены его семьи.

Напомним, что 21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что по всей стране будут призваны 300 тысяч резервистов.

Как ранее сообщал военный комиссар региона Андрей Лысенко, в рамках частичной мобилизации в Красноярском крае могут быть призваны:

- участники боевых действий;

- ранее служившие в рядах ВС РФ;

- обладающие военно-учетной специальностью.

В первую очередь армии интересны стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. Размер зарплаты призывников не раскрывается. Однако в президентском указе отмечается, что довольствие мобилизованных призывников будут приравнены к зарплате контрактников.

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