Какие документы нужно оформить мобилизованным в Красноярском крае: доверенности и страховки

Какие документы нужно оформить мобилизованным в Красноярском крае Фото: Александр ГЛУЗ

В Красноярском крае продолжается призыв резервистов в рамках частичной мобилизации. Для каждого человека – это экстренное событие, которое требует быстрой реакции. Юрист Николай Алмаев рассказал, какие документы нужно оформить мобилизованным в Красноярском крае, чтобы обеспечить безопасность своей семьи и активов, оставшихся в тылу.

План действий в случае получения повестки мало отличается от других мероприятий в случае отъезда на неопределенный срок. Естественно, действовать нужно быстро и без паники, исправлять ошибки на расстоянии будет куда сложнее.

- Если вы владелец бизнеса, необходимо оставить доверенность на какое-либо лицо, желательно женского пола, либо переоформить в собственность на жену или родителей. Если вы являетесь владельцем бизнеса, но непосредственно не управляете предприятием, можно расширить полномочия директора;

- Можно оформить завещание. Оно может быть оформлено на любого человека. С одной стороны это выглядит не очень позитивно, но сделать это резонно;

- Страховка жизни. Здесь многое зависит от конкретной страховой компании, насколько им выгодно и целесообразно;

- Оформить доверенность на банковские счета так же целесообразно;

- Что касается коммуналки, то можно написать заявление в свою управляющую компанию с просьбой заморозить оплату на время отсутствия. Естественно, это работает, если в отсутствие человека, позаботиться о его коммунальных счетах, некому.

Напомним, что 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Призвать должны 300 тысяч резервистов. Добавим, что губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что мобилизованные красноярцы получат доплату в 100 тысяч рублей.

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