Призовут ли женщин на частичную мобилизацию в Красноярском крае в 2022 году Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае продолжается частичная мобилизация, объявленная президентом Владимиром Путиным. 26 сентября из краевой столицы в учебные пункты отправили мужчин. Но призовут ли женщин на частичную мобилизацию в Красноярском крае в 2022 году?

Женщины подлежат частичной мобилизации в Красноярском крае, как и по всей России. Об этом заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Однако это касается лишь военнообязанных женщин, которые находятся в мобилизационном резерве. Например, медработницы, но сейчас необходимость в данной специальности минимальна.

При этом женщины-запасники относятся к третьему разряду призываемых на частичную мобилизацию. Таким образом, их будут привлекать в последнюю очередь.

Могут ли женщины получить отсрочку от частичной мобилизации в Красноярском крае в 2022 году

На женщин распространяются те же виды отсрочки, что и на мужчин. При этом военнообязанные женщины сержантского состава находятся в запасе до 45 лет, женщины-офицеры – до 50 лет.

Кроме того, женщины могут получить отсрочку от мобилизации, если имеют ребенка до 16 лет, и не важно, состоит она в браке или нет.

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