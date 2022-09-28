Резервисты заходят в вагон Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске продолжают отправлять мобилизованных резервистов со всего края для участия в специальной военной операции на Украине. Очередные проводы прошли 28 сентября на перроне ЖД-вокзала. Корреспонденты «Комсомольской правды-Красноярск» отправились поддержать и пообщаться с мобилизованными бойцами и их семьями.

«Пришел сам, не по повестке»

Несколько сотен человек стоят у поезда: объятия, слёзы, смех. Слышны обрывки ободряющих фраз «я скоро вернусь!», «не скучай тут без меня», «сынок, слушай маму и веди себя хорошо». Казалось бы, обычная атмосфера перрона, но множество военных в форме, вещмешки, дают понять, что здесь и сейчас происходит очень важное событие, объединяющее всех этих людей – родители, жены, друзья провожают своих призывников в непростой путь.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Моему сыну 26, он год назад пришел из армии, служил танкистом. Призвали по повестке, но он и сам хотел идти, помогать нашим там, на передовой. Сказал, что если повестка не придет, то пойдет в военкомат и будет просить, чтобы его забрали. Мне сложно, но я поддерживаю его решение. Провожая, я ему сказала «я буду за тебя молиться, сынок»,- рассказывает Анна, мама одного из мобилизованных мужчин.

Пробираемся с фотографом сквозь огромную толпу, чтобы осмотреться и найти резервиста, с кем можно спокойно поговорить. Со всех сторон слышны крики и возгласы «Уррра!», «Сила-сила-сила». Настрой у мужчин боевой, они улыбаются, успокаивают своих жен и матерей, глаза полные решимости.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Меня зовут Игорь, мне 23 года. Я служил механиком-водителем, но у меня еще был контракт, военных специальностей у меня хватает. Еду разведчиком в артиллерию. Настрой у меня самый лучший, еду Родину защищать! Всё будет хорошо! Если не мы, то кто? Мне должна будет придти повестка, но я действую на опережение и пришел в военкомат сам. Ну а как иначе? Там мои пацаны, с кем я контракт отработал, надо помочь, - рассказывает резервист.

- Он вернется, обязательно вернется, как иначе! – целуя Игоря говорит его девушка.

На перроне много мужчин и более старшего возраста. Многих приехали проводить их дети.

Фото: Мария ЛЕНЦ

У призывника Руслана, к примеру, их трое. Малыши стоят возле папы, самую младшую он держит на ручках.

- Призвали по повестке. Мне 30 лет, я ранее служил водителем. Настрой у меня нормальный, все мы приедем обратно! Мы обязательно вернемся! Меня есть кому ждать – моя большая семья главное богатство, - с теплотой в голосе говорит Руслан.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Проводить мобилизованных резервистов пришел и губернатор края Александр Усс. Он пообщался с призывниками и произнес несколько напутственных слов. Незадолго до этого, глава региона посетил с проверкой сборный пункт – первую точку прибытия мобилизованных. Там он поручил встречать призывников горячим обедом в обязательном порядке.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Поезд отправляется…

Но вот по громкоговорителю передали, что поезд отправляется через 5 минут. Резервистов попросили занять свои места, а всех провожающих – покинуть вагоны. Со всех сторон послышался свист, аплодисменты, многократное «Ура!» Друзья и семьи подходили к окнам, в которых виднелись бойцы, прикладывали ладошки к стеклам, отправляли воздушные поцелуи… Состав уехал, теперь остается только ждать.