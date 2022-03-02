Что случилось в Красноярске 1 марта 2022 года Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем, что случилось в Красноярске 1 марта 2022 года.

Погода в Красноярске на март 2022 года: синоптик рассказал, чего ждать красноярцам на первый месяц весны

Первая половина марта по температуре будет выше нормы. Примерно с 16-го марта она станет чуть ниже или около нормы. В целом среднемесячное значение ожидается на 1-1,5 градусов выше нормы. То есть, при норме марта в Красноярске -6,6 градусов, сейчас ожидается температура около -5 градусов. (подробнее)

В Красноярске девушка выпала из окна, когда полиция стучалась в дверь

Началось все с того, что в полицию поступил сигнал о потасовке в квартире по адресу Карамзина, 20. Время – 4 часа утра. Наряд полиции приехал на вызов, вместе с ним прибыли и спасатели. Пока одни стучались в двери квартиры, другие внизу ловили девушку. (подробнее)

Скандальное кафе «Кантри» в Красноярске будет снесено по решению суда

Скандальное кафе «Кантри», возведенное на проспекте Мира, будет снесено. Прокуратуре удалось добиться этого спустя три года после начала разбирательств. Было даже заведено уголовное дело по факту нарушения градостроительного законодательства и незаконной выдачи разрешения на строительство. (подробнее)

В Красноярске для сотрудников полиции построили 10-этажный дом

В Красноярске для сотрудников и ветеранов отдела внутренних дел построили 10-этажный дом на проспекте Комсомольском. Накануне, 28 февраля, состоялась торжественная церемония сдачи его в эксплуатацию. (подробнее)

Статистика COVID-19 в Красноярском крае снизилась за неделю на 36,6%

В цифрах – 19 277 человек за прошедшую неделю. В целом это на уровне эпидемического порога. Но среди взрослого населения отмечено превышение на 50,4 процентов по краю и на 94,5 процентов по Красноярску. (подробнее)