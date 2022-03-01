Погода в Красноярске на март 2022 года: синоптик рассказал, чего ждать красноярцам на первый месяц весны Фото: ИВАНОВА Диана

1 марта синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал, какой погоды ждать красноярцам в первый месяц весны. Публикуем прогноз погоды в Красноярске на март 2022 года.

В прошлом месяце положительная аномалия температур. При норме февраля в -15,2 градусов, в феврале 2022 года среднемесячная температура составила -11,9 градусов. По осадкам норма 13 мм, выпало же 11,8 мм.

Первая половина марта по температуре будет выше нормы. Примерно с 16-го марта она станет чуть ниже или около нормы. В целом среднемесячное значение ожидается на 1-1,5 градусов выше нормы. То есть, при норме марта в Красноярске -6,6 градусов, сейчас ожидается температура около -5 градусов.

По количеству осадков ожидается преимущество снег и мокрый снег, а местами дождь.

На текущую неделю в Красноярске прогноз следующий. В большинстве дней будет снежно. 2 марта днем -1-3 и ветер 15-18 метров в секунду. По температурам самым холодным будет четверг, когда будет -5-7 градусов. В пятницу ночью еще сохранится ночная температура около -8-10 градусов, днем же -2-4 градуса.

Весенняя погода заглянет на выходные. В субботу около 0 градусов, а в воскресенье потеплеет до +6 градусов. В понедельник такая температура сохранится, возможен мокрый снег и дождь. По предварительному прогнозу на 8 марта в Красноярске погода ожидается пасмурной, температура останется высокой около +4-6 градусов, но с уклоном, что на следующий день придет похолодание.

После праздника температуры ожидаются, как положительные, так и отрицательные. В целом март нестабильный, как и ноябрь. В отдельные годы он может быть ближе к зиме, а в другие – ближе к весне.

По словам замначальника МЧС по Красноярскому краю Романа Ветчинникова, геомагнитная обстановка в марте ожидается средней. Ощутимые магнитные бури до 5-7 градусов возможны в периоды 4-5 и 18-19 марта. В эти дни ожидается рост травматизма, увеличение количества ДТП.

Прогнозируются подтопления из-за роста снеготаяния, особенно на низких участках местности. В конце месяца и начале апреля ожидаем начала сезона паводков в южных районах края. Вскрытия рек ожидаются раньше срока на 5-10 дней. Зона риска – участки Енисея от Казачинского до Подкаменной Тунгуски. Также высок риск провалов людей под лед.