В Красноярске для сотрудников полиции построили 10-этажный дом. Фото: пресс-служба краевой полиции

В Красноярске для сотрудников и ветеранов отдела внутренних дел построили 10-этажный дом на проспекте Комсомольском. Накануне, 28 февраля, состоялась торжественная церемония сдачи его в эксплуатацию. Новоселы получили ключи от новеньких квартир. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, строительство многоэтажки финансировалось за счет федерального бюджета.

В новом доме 19 однокомнатных и 60 двухкомнатных квартир. В каждом подъезде система видеонаблюдения, по два лифта, на входе подъемнике для маломобильных. И, конечно же, детская игровая площадка на придовомой территории.

Поздравили новоселов начальник краевой полиции Александр Речицкий, губернатор края Александр Усс и глава города Сергей Еремин. Фото: пресс-служба краевой полиции

Поздравили новоселов и перерезали красную ленточку начальник краевой полиции Александр Речицкий, губернатор края Александр Усс и глава города Сергей Еремин. Символический ключ от дома вручили ветерану органов внутренних дел Станиславу Петровичу Мухину. В качестве коллективного подарка новоселы получили сертификаты на озеленение придомовой территории и на установку малых архитектурных форм.

По словам губернатора Александра Усса, это событие регионально масштаба. И хочется, чтобы такие дома строились чаще. Добавим, что в новом доме нашлось помещение и для участкового пункта полиции.

Александр Речицкий подчеркнул, что повышение уровня социальной защищенности личного состава является приоритетным и для Министерства внутренних дел России, и для ГУ МВД России по Красноярскому краю. Он поблагодарил местные власти за помощь в решении этого вопроса.