Статистика COVID-19 в Красноярском крае снизилась за неделю на 36,6% Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за неделю статистика ковида показывает снижение заболевания. Так, количество новых случаев снизилось по сравнению с предыдущей неделей на 36,6 процентов. Если 20 февраля было зафиксировано 6 703 новых случая в сутки, то в воскресенье 27 февраля – 3 689. А в последний день месяца – 2 099 новых случаев.

При этом, как уточняет региональное управление Роспотребнадзора, в 95 процентах исследованных проб выявлен новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон». Он во многом напоминает симптомами ОРВИ, медики сообщают, что количество переболевших острыми респираторными вирусными инфекциями снизилось на 31,2 процента. В цифрах – 19 277 человек за прошедшую неделю. В целом это на уровне эпидемического порога. Но среди взрослого населения отмечено превышение на 50,4 процентов по краю и на 94,5 процентов по Красноярску.

Также в Роспотребнадзоре дополнили, что в связи с ОРВИ на дистанционное обучение переведены в крае 18 классов из 9 школ.