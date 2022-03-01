В Красноярске девушка выпала из окна, когда полиция стучалась в дверь Фото: Мария ЛЕНЦ

Новости из микрорайона «Белые росы» в Красноярске – там в минувшие выходные пострадала девушка, она выпала из окна. К счастью для нее, пролетела три этажа и осталась жива. Но в истории разбираются полицейские.

Началось все с того, что в полицию поступил сигнал о потасовке в квартире по адресу Карамзина, 20. Время – 4 часа утра. Наряд полиции приехал на вызов, вместе с ним прибыли и спасатели. Пока одни стучались в двери квартиры, другие внизу ловили девушку.

Предварительно известно, что скандал устроили две девушки и парень. В результате молодой человек пострадал, его ранили ножом, он потерял много крови и был доставлен в больницу. Что стало причиной и кто именно схватился за холодное оружие, устанавливают правоохранители.