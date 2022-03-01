Скандальное кафе «Кантри» в Красноярске будет снесено по решению суда Фото: Мария ЛЕНЦ

Скандальное кафе «Кантри», возведенное на проспекте Мира, будет снесено. Прокуратуре удалось добиться этого спустя три года после начала разбирательств. Было даже заведено уголовное дело по факту нарушения градостроительного законодательства и незаконной выдачи разрешения на строительство.

В пресс-службе прокуратуры «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили, что краевой суд отменил решение Центрального районного суда (было вынесено 26 марта 2021 года). И удовлетворил апелляцию надзорного ведомства. Кафе «Кантри» в том виде, какое оно есть сейчас, признано незаконной постройкой и его владелица обязана теперь снести его. Срок – 6 месяцев. Если она этого не сделает сама, этим займутся судебные приставы, но все затраты будут взысканы с владелицы. А прокуратура проконтролирует.

- В настоящий момент решение суда вступило в силу и подлежит исполнению. Но, как и любое решение, оно может быть обжаловано в кассационном порядке, а потом в надзорном порядке, - прокомментировал представитель прокуратуры.

Остается вопрос: а нужно ли? В смысле обжаловать? Это напоминает историю с кафешечным «Шанхаем» на улице Дубровинского, на выходе из Центрального парка. Там владельца здания, сдавшие свои крыши под общепит, в конечном итоге проиграли администрации города после двухлетней судебной эпопеи. Постройки пришлось убрать.

Скандал разразился еще на стадии строительства Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, что кирпичная двухэтажная коробка в историческом центре города начала обрастать скандалами еще на стадии котлована. Когда-то на ее месте стояло небольшое приземистое здание с замысловатой архитектурой, где попеременно были кафе и магазины. И вроде не мешало совсем, ненавязчиво вписывалось в окружающую архитектуру. И вдруг накануне Универсиады владелица решила его реконструировать.

Ну как реконструировать… снесла полностью и на его месте возвела капитальное строение. Красноярцы называют его коробкой – никакой художественной и архитектурной ценности оно не несет. В нем предполагалось открыть ресторан, но дело до него так и не дошло.

Еще в феврале 2019 года УФСБ заявляла, что строительство кафе «Кантри» на Мира ведется незаконно, с нарушением градостроительного законодательства. Тогда же за снос кафе высказался и глава города Сергей Еремин (разрешение на строительство было выдано до него).

Кафе так и не открылось Фото: Мария ЛЕНЦ

За эти три года было обнародовано много фактов о нарушениях. 26 марта 2021 года Центральный районный суд отказал в сносе скандальной постройки, возведенной на тротуаре. Судью не убедило даже то, что при обследовании объекта был выявлен ряд нарушений противопожарного, градостроительного и санитарно-эпидемиологического законодательства. За этим и последовала апелляция прокуратуры в Краевой суд, которая и была удовлетворена.

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