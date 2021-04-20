Красноярская прокуратура изучает отказ в сносе скандального кафе «Кантри» Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокурор рассказал журналистам, что ведомство получило материалы об отказе суда в сносе кафе «Кантри» накануне. Сейчас специалисты изучают документы. Лишь после этого будет принято решение – подавать апелляцию или нет. На это у прокуратуры есть 10 дней.

Напомним, что 26 марта 2021 года суд отказал в сносе скандальной постройки, возведенной на тротуаре посреди проспекта Мира. Судью не убедило даже то, что при обследовании объекта был выявлен ряд нарушений противопожарного, градостроительного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Кроме того, еще 2 года назад красноярская полиция возбудила уголовное дело по строительству кафе. По версии МВД, при получении положительного заключения экспертизы департамент градостроительства выдал разрешение на возведение.

Однако выяснилось, что сведения в этих документах представлены ложные. Так или иначе, с 2019 года расследование дела далеко не продвинулось. Подозреваемых все еще нет.

Не понимают, почему здание все еще стоит в самом центре города, и жители Красноярска. Не исключено, что красноярцы будут «любоваться» зданием еще долго.

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