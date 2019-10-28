2019-10-28T10:41:38+03:00
Происшествия

Красноярская полиция завела уголовное дело по строительству кафе «Кантри»

По факту предоставления подложных документов
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярская полиция завела уголовное дело по строительству кафе «Кантри»Красноярская полиция завела уголовное дело по строительству кафе «Кантри»Фото: Мария ЛЕНЦ
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Новый поворот по делу скандального кафе «Кантри» на проспекте Мира. Дознаватели полиции возбудили уголовное дело по ч.3 ст.327 Уголовного кодекса РФ «Использование заведомо подложного документа». В пресс-службе краевой полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что дело было возбуждено на основании проверки, которую проводила прокуратура Центрального района.

Для получения разрешения на возведение объекта в департамент градостроительства города было предоставлено положительное заключение экспертизы. На основании чего департамент выдал разрешение. Однако выясняется, что сведения, которые содержатся в тех документах, не соответствуют действительности. На самом деле искажена информация по санитарно-эпидемиологическим и по противопожарным требованиям.

Если этот факт будет доказан, само строительство можно будет официально признать незаконным и в последующем снести скандальное кафе. А пока в арбитражном суде продолжается тяжба между владелицей здания и городской администрацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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