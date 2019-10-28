Красноярская полиция завела уголовное дело по строительству кафе «Кантри»
Новый поворот по делу скандального кафе «Кантри» на проспекте Мира. Дознаватели полиции возбудили уголовное дело по ч.3 ст.327 Уголовного кодекса РФ «Использование заведомо подложного документа». В пресс-службе краевой полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что дело было возбуждено на основании проверки, которую проводила прокуратура Центрального района.
Для получения разрешения на возведение объекта в департамент градостроительства города было предоставлено положительное заключение экспертизы. На основании чего департамент выдал разрешение. Однако выясняется, что сведения, которые содержатся в тех документах, не соответствуют действительности. На самом деле искажена информация по санитарно-эпидемиологическим и по противопожарным требованиям.
Если этот факт будет доказан, само строительство можно будет официально признать незаконным и в последующем снести скандальное кафе. А пока в арбитражном суде продолжается тяжба между владелицей здания и городской администрацией.
ИСТОЧНИК KP.RU