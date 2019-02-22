Стало известно, как мэрия разрешила строительство кафе «Кантри» в центре Красноярска

Скандал с построенным на тротуаре в центре Красноярска кафе «Кантри» набирает обороты. Выяснилось, что чиновники в 2017 году расширили границы застройки. Это и позволило хозяйке бизнеса Оксане Грималюк начать реконструкцию здания этим летом. Известно, что план застройки, принятый на общественных слушаниях, в корне отличается от того, который в конечном счете реализуется с помощью чиновников.

Администрация Красноярска в 2016 году решила изменить планировку улиц. Декларируя открытость, мэрия вынесла проект на общественные слушанья. И он был принят, сообщает 7 канал-Красноярск. При этом красная линия на плане прилегает к кафе. Реконструкция здания, конечно, невозможна. Но вот удивление: в 2017 году чиновники приняли совсем другую схему – согласно ей граница застройки была расширена. Росчерк на документе поставил экс-мэр Касноярска Эдхам Акбулатов.

Схема, которую приняли чиновники

Внятных комментариев о том, как такое могло произойти, администрация не готова дать. Чиновники (бывший главный архитектор Красноярска Евгений Фролов и экс-глава департамента градостроительства Михаил Зуевский) активно кивают друг на друга. Дескать, ни тот, ни другой к делу не причастен.

- Это не была моя компетенция, - уверяет Зуевский.- Это была компетенция управления архитектуры города. В 2016 году в администрации работала муниципальная геоинформационная система.

Схема, на которой видно, что линия подходи вплотную к кафе

Фролов же уверяет: утверждать должны были документ, прошедший общественные слушанья, но никак не то, что в конечном итоге утвердили. Более того, Евгений Фролов говорит, что причиной такой ситуации мог стать подлог. Естественно, что в 2018 году, на момент, когда Грималюк решила реконструировать кафе, юридических оснований отказать ей не было - границы застройки уже были расширены.

Судьбу кафе решат 1 марта. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, именно на этот день назначили слушания по иску о сносе здания, возведенного прямо на тротуаре проспекта Мира.

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