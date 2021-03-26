В Красноярске суд отказал в сносе скандального кафе «Кантри» на проспекте Мира Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 26 марта, суд Центрального района вынес решение по делу скандального кафе «Кантри» на проспекте Мира. Два года горожане называют его не иначе как «коробка» и задаются вопросом, когда оно будет снесено. Но пока этого не происходит.

В прокуратуре рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что в исковом заявлении требовали признать недействительными сразу несколько документов: разрешение на строительство нежилого здания кафе «Кантри», проектную документацию, положительное заключение экспертизы, постановление администрации Красноярска от 28.04.2017 № 278 (о внесении изменений в проект планировки улично-дорожной сети).

Также прокуратура просила признать здание самовольной постройкой и заставить владелицу его снести. Требования прокурора мотивированы тем, что при проектировании и строительстве объекта были допущены многочисленные нарушения градостроительного, санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства.

Добавим, что это был гражданский иск. Прокуратура намерена обжаловать решение суда. Но есть еще и уголовное дело, которое завела полиция – по факту подложных документов.