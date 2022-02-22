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Общество21 февраля 2022 22:00

Последние новости Красноярска на 21 февраля 2022 года

Рассказываем последние новости Красноярска на 21 февраля 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Последние новости Красноярска на 21 февраля 2022 года

Последние новости Красноярска на 21 февраля 2022 года

Фото: ИВАНОВА Диана

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 21 февраля 2022 года.

В Красноярске пропала бывшая супруга спикера Заксобрания Алексея Додатко

В Красноярске 20 февраля пропала бывшая супруга спикера Заксобрания Алексея Додатко. Как сообщают в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск», Елена Додатко ушла из дома 20 февраля, и больше не выходила на связь. Волонтеры отмечают, что женщина нуждается в медицинской помощи. (подробнее)

Житель Красноярска сжег Toyota Land Cruiser судебного пристава и избил лесничего по просьбе знакомого предпринимателя

Житель Красноярска ожидает суда за поджог машины главы судебных приставов края и избиение лесничего. Как сообщает Следственный комитет, преступления 29-летний мужчина совершил по просьбе своего знакомого предпринимателя, которого не выпускали из страны и не разрешили рубить лес. (подробнее)

В красноярской «Гремячей Гриве» ищут браконьера, охотящегося на белок

В красноярском эко-парке «Гремячая Грива» появились объявления о розыска браконьера-живодера, истребляющего белок. В тексте указано, что якобы охотник ради ценного меха ловит белок. Мужчина ходит по лесу с большой сумкой и расставляет свои ловушки. (подробнее)

В Красноярске за прошлую неделю поймали 64 антимасочника

В Красноярске за прошлую неделю поймали 64 антимасочника. Как сообщают в администрации города, всем им грозит штраф от 1000 до 30 000 рублей. С 14 по 20 сотрудники полиции, Росгвардии и администрации Красноярска проверили соблюдение масочного режима в торговых объектах, на остановочных пунктах и на предприятиях общественного питания. (подробнее)

В Красноярске будут благоустраивать береговую линию островов Отдыха и Молокова

В Красноярске будут благоустраивать береговую линию островов Отдыха и Молокова. Проектно-сметную документацию заказало МАУ «Центр спортивных клубов», лот опубликован на портале госзакупок. (подробнее)

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