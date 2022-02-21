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В Красноярске за прошлую неделю поймали 64 антимасочника. Как сообщают в администрации города, всем им грозит штраф от 1000 до 30 000 рублей.

С 14 по 20 сотрудники полиции, Росгвардии и администрации Красноярска проверили соблюдение масочного режима в торговых объектах, на остановочных пунктах и на предприятиях общественного питания.

- Специалисты проинспектировали 595 объектов, из них 482 объекта торговли, 9 предприятий общественного питания и 104 остановочных пункта. На 119 объектах выявлены нарушения. Участники рейдов провели около 600 бесед с горожанами, составили 64 протокола, пояснили специалисты.