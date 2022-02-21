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Общество21 февраля 2022 5:12

В Красноярске будут благоустраивать береговую линию островов Отдыха и Молокова

Проектно-сметную документацию заказало МАУ «Центр спортивных клубов»
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: zakupki.gov.ru

Фото: zakupki.gov.ru

В Красноярске будут благоустраивать береговую линию островов Отдыха и Молокова. Проектно-сметную документацию заказало МАУ «Центр спортивных клубов», лот опубликован на портале госзакупок.

Во время благоустройства на островах должны появится парковки, городской пляж, лесная набережная, спортивный лагерь, торговые павильоны, визит-центр и многое другое. Исполнитель должен определиться с вырубкой деревьев, создать систему пешеходных дорожек, видеонаблюдения и звукового оповещения.

Начальная стоимость контракта — 2,1 миллиона рублей.