Фото: zakupki.gov.ru

В Красноярске будут благоустраивать береговую линию островов Отдыха и Молокова. Проектно-сметную документацию заказало МАУ «Центр спортивных клубов», лот опубликован на портале госзакупок.

Во время благоустройства на островах должны появится парковки, городской пляж, лесная набережная, спортивный лагерь, торговые павильоны, визит-центр и многое другое. Исполнитель должен определиться с вырубкой деревьев, создать систему пешеходных дорожек, видеонаблюдения и звукового оповещения.

Начальная стоимость контракта — 2,1 миллиона рублей.