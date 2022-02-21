Житель Красноярска сжег Toyota Land Cruiser судебного пристава и избил лесничего по просьбе знакомого предпринимателя

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Житель Красноярска ожидает суда за поджог машины главы судебных приставов края и избиение лесничего. Как сообщает Следственный комитет, преступления 29-летний мужчина совершил по просьбе своего знакомого предпринимателя, которого не выпускали из страны и не разрешили рубить лес.

24 января 2019 года житель Красноярска вместе со своим знакомым отправился поджигать Toyota Land Cruiser главы отдела судебных приставов по региону, находящуюся в поселке Абан. Сделал он это по просьбе своего знакомого бизнесмена, которому сотрудники УФССП ограничили возможность выезда за пределы России и завели на него исполнительное производство.

А в апреле и августе 2020 этот же мужчина избил лесничего Абанского участкового лесничества за то, что он отказался предпринимателю выдать разрешение на рубку леса, а также за участие лесничего в проверке лесозаготовительной деятельности.

В отношении 29-летнего «исполнителя» было заведено уголовное дело по статьям: «умышленное уничтожение имущества путем поджога», «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц, по предварительному сговору» и «умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, по предварительному сговору».

Материалы расследования переданы в суд.

Отметим, что предприниматель-заказчик и еще 10 фигурантов проходят обвиняемыми по уголовным делам за незаконную рубку леса под видом санитарной рубки, а также других преступлений против личности и собственности, в том числе за организацию поджога и умышленное причинение вреда здоровью лесничему.

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