В красноярской «Гремячей Гриве» ищут браконьера, охотящегося на белок

Фото: sibnovostikrsk

В красноярском эко-парке «Гремячая Грива» появились объявления о розыска браконьера-живодера, истребляющего белок. В тексте указано, что якобы охотник ради ценного меха ловит белок. Мужчина ходит по лесу с большой сумкой и расставляет свои ловушки.

Согласно объявлению, «фоторобот» уже находился в полиции, а в парке уже не осталось белок.

В полиции «Комсомольской правде-Красноярск» пояснили, что заявлений от администрации и жителей не поступало, но по сообщениям в СМИ сотрудники проведут проверку.

В самой «Гриве» отметили, что пока не могут подтвердить, достоверна ли информация о браконьере или нет.