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Происшествия21 февраля 2022 3:55

В Красноярске пропала психолог Елена Додатко

Пропавшая Елена Додатко нуждается в медицинской помощи
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Елена Додатко Фото: соцсети

Елена Додатко Фото: соцсети

В Красноярске 20 февраля пропалапсихолог Елена Додатко. Как сообщают в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск», Елена Додатко ушла из дома 20 февраля, и больше не выходила на связь. Волонтеры отмечают, что женщина нуждается в медицинской помощи.

Фото: Поиск пропавших детей Красноярск

Фото: Поиск пропавших детей Красноярск

ПРИМЕТЫ ПРОПАВШЕЙ: на вид Елене около 40 лет, рост 165 см, среднего телосложения, русые волосы, светлые глаза.

БЫЛА ОДЕТА: в белый пуховик длиной до колен, светлую вязаную шапку, светлую юбку и красные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о пропавшей, просят позвонить по телефонам:

8 (391) 220-14-06 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ ОП№10

«112» ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ

8-950-99-66-066 ВОЛОНТЕРЫ (круглосуточно).

Напомним, что Елена Додатко – известный красноярский психолог, женщина долгое время работала в «Психологической службе спасения», помогала пациентам справится с ментальными последствиями коронавируса.

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Не только врачи, но и психологи – тоже герои «эпохи COVID». Красноярка Елена Додатко приходит на помощь тем, кому особенно трудно сейчас, в качестве волонтера месяц отработала на «горячей линии» службы психологической помощи (затем ее сменили другие). (Подробнее)

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