Последние новости Красноярска на 18 февраля 2022 года Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Рассказываем последние новости Красноярск на 18 февраля 2022 года.

Фуникулера на Кураульную гору в Красноярске не будет

По словам Юлии Верхушиной, точка выбрана неверно – от Центрального рынка. Для туристов рынок не особо привлекательный объект. Если бы нашелся частный инвестор, тогда решать ему, но тратить бюджетные деньги невыгодно. (подробнее)

В Красноярске задержали покупателей дорогих гаджетов, расплатившихся фальшивыми деньгами

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевой полиции и их коллеги из полиции города вычислили подозреваемых. И при силовой поддержке бойцов СОБРа задержали. Ими оказались два жителя Красноярска. (подробнее)

Для красноярцев, больных COVID-19 и ОРВИ, создали интерактивную карту поликлиник

Центр управления регионом и краевое министерство здравоохранения составили интерактивную карту инфекционных поликлиник, где принимают с симптомами ОРВИ и коронавирусной инфекции. Красноярцы смогут найти на карте ближайшую к себе точку и прийти туда на прием. (подробнее)

В Красноярском крае подорожали фрукты и овощи

В Красноярском крае заметно подорожали фрукты и овощи. Виной всему – невысокий урожай, снижение числа поставок и высокая инфляция. Как сообщили в Красноярском отделении Банка России, в январе годовая инфляция в регионе составила 9,6%, что ниже, чем в целом по Сибири. (подробнее)

Суд вынес приговор бывшему прокурору Норильска – 11 лет колонии строгого режима и почти 11 миллионов рублей штрафа

В Норильске завершился судебный процесс в отношении экс-прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, его брата Докки Гутаева и третьего фигуранта уголовного дела Фарида Бабаева. За получение взятки экс-прокурор приговорен к лишению свободы сроком на 11 лет в колонии строгого режима, плюс штраф в размере 10 миллионов 773 тысячи рублей. (подробнее)