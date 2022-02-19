Красноярск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 февраля 2022 22:00

Последние новости Красноярска на 18 февраля 2022 года

Публикуем последние новости Красноярска на 18 февраля 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Последние новости Красноярска на 18 февраля 2022 года

Последние новости Красноярска на 18 февраля 2022 года

Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Рассказываем последние новости Красноярск на 18 февраля 2022 года.

Фуникулера на Кураульную гору в Красноярске не будет

По словам Юлии Верхушиной, точка выбрана неверно – от Центрального рынка. Для туристов рынок не особо привлекательный объект. Если бы нашелся частный инвестор, тогда решать ему, но тратить бюджетные деньги невыгодно. (подробнее)

В Красноярске задержали покупателей дорогих гаджетов, расплатившихся фальшивыми деньгами

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевой полиции и их коллеги из полиции города вычислили подозреваемых. И при силовой поддержке бойцов СОБРа задержали. Ими оказались два жителя Красноярска. (подробнее)

Для красноярцев, больных COVID-19 и ОРВИ, создали интерактивную карту поликлиник

Центр управления регионом и краевое министерство здравоохранения составили интерактивную карту инфекционных поликлиник, где принимают с симптомами ОРВИ и коронавирусной инфекции. Красноярцы смогут найти на карте ближайшую к себе точку и прийти туда на прием. (подробнее)

В Красноярском крае подорожали фрукты и овощи

В Красноярском крае заметно подорожали фрукты и овощи. Виной всему – невысокий урожай, снижение числа поставок и высокая инфляция. Как сообщили в Красноярском отделении Банка России, в январе годовая инфляция в регионе составила 9,6%, что ниже, чем в целом по Сибири. (подробнее)

Суд вынес приговор бывшему прокурору Норильска – 11 лет колонии строгого режима и почти 11 миллионов рублей штрафа

В Норильске завершился судебный процесс в отношении экс-прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, его брата Докки Гутаева и третьего фигуранта уголовного дела Фарида Бабаева. За получение взятки экс-прокурор приговорен к лишению свободы сроком на 11 лет в колонии строгого режима, плюс штраф в размере 10 миллионов 773 тысячи рублей. (подробнее)

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ