Фуникулера на Кураульную гору в Красноярске не будет Фото: Мария ЛЕНЦ

Фуникулера из исторического центра города на Караульную гору в Красноярске не будет. Об этом сообщает замруководителя администрации края Юлия Верхушина в эфире радио «Серебряный дождь». Напомним, что осенью глава города Сергей Еремин поделился планами, что для развития туристической привлекательности Красноярска неплохо было бы построить подъемник, который бы доставлял напрямую до часовни Параскевы Пятницы. Это был бы и туристический маршрут, и вид общественного транспорта, удобный для жителей Покровки.

Однако когда посчитали, сопоставили расходы, стало понятно, что фуникулер невыгоден. По словам Юлии Верхушиной, точка выбрана неверно – от Центрального рынка. Для туристов рынок не особо привлекательный объект. Если бы нашелся частный инвестор, тогда решать ему, но тратить бюджетные деньги невыгодно.

Кстати, Юлия Верхушина обмолвилась, что если построить фуникулер над Енисеем – это было бы интересно. Но пока об этом речи не заходило.