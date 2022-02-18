В Красноярском крае подорожали фрукты и овощи

В Красноярском крае из-за инфляции подорожали фрукты и овощи Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае заметно подорожали фрукты и овощи. Виной всему – невысокий урожай, снижение числа поставок и высокая инфляция. Как сообщили в Красноярском отделении Банка России, в январе годовая инфляция в регионе составила 9,6%, что ниже, чем в целом по Сибири.

Больше всего выросли в цене капуста, морковь, чеснок: урожай в 2021 году на них не удался. А еще апельсины, виноград и бананы – их стали завозить в край меньше, что тоже отразилось на цене.

- В декабре апельсины стоили на 4% дешевле, чем годом ранее, а в январе — на 6% дороже. Виноград в октябре и ноябре держался на уровне цен годичной давности, но уже второй месяц прибавляет в цене. Бананы в январе стоили дороже, чем год назад, но рост цены остался практически таким же, как в декабре, - рассказал Сергей Журавлев, управляющий Отделением Красноярск Банка России.

Исключением среди фруктов стали яблоки. Как показывает статистика, это самый любимый фрукт у красноярцев – берут их часто и много, так что и цена на них постоянно снижается. В январе яблоки стоили на 4 % дешевле, чем в прошлом году. Это произошло еще и благодаря хорошему урожаю. В целом, за год в Красноярском крае подорожало все: продукты на 11,5%, непродовольственные товары – на 9,8%, услуги – на 6,6 %.