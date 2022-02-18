Суд вынес приговор бывшему прокурору Норильска – 11 лет колонии строгого режима и почти 11 миллионов рублей штрафа

Суд вынес приговор бывшему прокурору Норильска Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске завершился судебный процесс в отношении экс-прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, его брата Докки Гутаева и третьего фигуранта уголовного дела Фарида Бабаева. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе Красноярского краевого суда.

В ходе процесса была доказана вина всех указанных лиц. Наказание назначено каждому в соответствии со статьей. За получение взятки экс-прокурор приговорен к лишению свободы сроком на 11 лет в колонии строгого режима, плюс штраф в размере 10 миллионов 773 тысячи рублей. Он лишен классного чина и после отбывания срока не может занимать государственные должности, должности в прокуратуре и правоохранительных органах.

Фото: стоп-кадр телеканала Северный город

Брат экс-прокурора за посредничество во взяточничестве в крупном размере приговорили к лишению свободы на 9 лет в колонии общего режима со штрафом 7 миллионов 980 тысяч рублей. И Фариду Бабаеву за дачу взятки в крупном размере придется отбывать 7 лет 10 месяцев в колонии строгого режима и заплатить штраф 13 миллионов 167 тысяч рублей.

Добавим, что у сторон есть время, чтобы обжаловать приговор.