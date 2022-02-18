В Красноярске задержали покупателей дорогих гаджетов, расплатившихся фальшивыми деньгами. Стоп-кадр видео

В Красноярске полиция задержала местных жителей, которые приобрели дорогие гаджеты за фальшивые купюры. Придумали даже хитроумную схему, чтобы обогатиться. Но не удалось. Как рассказали «Комсомольской правде»- Красноярск в пресс-службе полиции, в дежурную часть изначально обратились граждане с похожими заявлениями: некоторое время назад они подали в интернете, на специализированном сайте, объявления о продаже дорогих сотовых телефонов. Покупатели нашлись быстро, рассчитались пятитысячными купюрами. Однако затем выяснилось, что деньги фальшивые, а покупателей следы простыл. Все, что потерпевшие могли сказать – это приметы: оба раза покупатели были молодыми.

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевой полиции и их коллеги из полиции города вычислили подозреваемых. И при силовой поддержке бойцов СОБРа задержали. Ими оказались два жителя Красноярска. Одному – 22 года и он ранее был судим за грабеж. Второму – 29 лет, у него судимость за пьяную езду.

Выяснилось, что изначально они приобрели через интернет 40 фальшивых банкнот номиналом 5 тысяч рублей. Продавец находился в Москве. Если посчитать, за 200 тысяч фальшивых рублей отдали 100 тысяч настоящих. Затем они с рук у потерпевших приобрели два мобильных телефона, за них отдали 28 фальшивок (то есть 140 тысяч рублей). После этого в Ачинске в ломбарде слали их на 110 настоящих рублей. Вот такой круговорот купюр в природе. Правда, если посчитать, то заработали на этой афере они немного. А вот срок им грозит куда серьезнее: до 8 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

К слову, телефоны изъяты и возвращены к незадачливым владельцам.