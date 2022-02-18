Для красноярцев, больных COVID-19 и ОРВИ, создали интерактивную карту поликлиник Фото: Мария ЛЕНЦ

Центр управления регионом и краевое министерство здравоохранения составили интерактивную карту инфекционных поликлиник, где принимают с симптомами ОРВИ и коронавирусной инфекции.

Красноярцы смогут найти на карте ближайшую к себе точку и прийти туда на прием. Найти карту можно на сайте минздрава (раздел «информация для населения») или по ссылке. Синим цветом на карте обозначены поликлиники для детей, зеленым – для взрослых.

Как рассказали «Комсомольской правде – Красноярск» в краевом минздраве, сейчас от коронавируса и ОРВИ амбулаторно лечатся более 48 тысяч жителей края, среди них более 11 тысяч – дети.

Добавим, что по данным оперативного штаба на 18 февраля 2022 года в Красноярском крае зарегистрировано 287 298 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за минувшие сутки 7 823 случаев. Госпитализированы в медицинские учреждения за сутки с диагнозом коронавирусная инфекция 393 человека.