Что случилось в Красноярске 17 февраля 2022 года Фото: ИВАНОВА Диана

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем, что случилось в Красноярске 17 февраля 2022 года.

Камилу Валиеву забросали мягкими игрушками из Красноярска и подарили «живое» сердце

Жители Красноярска всех возрастов активно участвуют во флешмобах в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой. Как рассказали в администрации, болельщики в одном флешмобе «забросали» спортсменку мягкими игрушками, как принято делать после удачного проката, и произнесли слова поддержки. (подробнее)

Дело Кости Канского вновь вернулось в красноярский суд

В красноярский краевой суд на повторное рассмотрение направлено уголовное дело против Кости Канского по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Как сообщают в пресс-службе суда, Найбауэру был вынесен оправдательный приговор, но прокуратура не согласилась и подала апелляцию. (подробнее)

В Красноярске рухнувший потолок чуть не убил 4-летнего ребенка

В одной из красноярских двухэтажек рухнувший потолок чуть не убил 4-годовалого малыша. ЧП произошло в доме на улице Шелковая. Женщина находилась вместе с сыном на кухне, когда с потолка начали сыпаться камешки. (подробнее)

Из Красноярска с 1 июля запустят прогулочные электросудна до Дивногорска

С 1 июля 2022 года из Красноярска в Дивногорск можно будет добраться на судне с электрической тягой. Как сообщают в правительстве региона, места будут для 130 пассажиров. Также летом на городской набережной откроется обновленный причал для пассажирских речных судов. (подробнее)

В Красноярске «Хонда» на скорости сбила девушку, перебегавшую дорогу в неположенном месте

ЧП случилось около 4:30 утра. 19-летняя девушка решила сократить путь и начала перебегать дорогу в 100 метрах от пешеходника. Неизвестно, обратила ли внимание девушка на летящий на скорости автомобиль, но перебегала дорогу она прямо перед ним. (подробнее)