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Общество17 февраля 2022 5:05

Из Красноярска с 1 июля запустят прогулочные электросудна до Дивногорска

Также в Дивногорске реконструируют старый причал
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 июля 2022 года из Красноярска в Дивногорск можно будет добраться на судне с электрической тягой. Как сообщают в правительстве региона, места будут для 130 пассажиров.

Также летом на городской набережной откроется обновленный причал для пассажирских речных судов. Сейчас ведется его реконструкция. В дальнейшем новые причалы появятся и в Красноярске.

Электростанция для подзарядки суден на электрической тяге откроется в районе «Торгового порта».

Напомним, что «Торговый порт» - многофункциональный объекта придорожного сервиса. Там размещены торговые ряды, места для отдыха горожан и гостей города. Работают кофейня, магазины с сувенирами и сибирскими продуктами. В теплое время года будут работать открытые торговые ряды.