Дело Кости Канского вновь вернулось в красноярский суд

"Костя Канский" во время задержания Фото: стоп-кадр видео Гу МВД по краю

В красноярский краевой суд на повторное рассмотрение направлено уголовное дело против Кости Канского по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Как сообщают в пресс-службе суда, Найбауэру был вынесен оправдательный приговор, но прокуратура не согласилась и подала апелляцию. Пока дата первого заседания еще не назначена.

Напомним, что Костя Канский был задержан еще в октябре 2019 года сотрудниками угро и СОБРа. Они провели спецоперацию в загородном коттедже 56–летнего авторитета, куда ворвались поздним вечером. На месте работали снайперы. Но сопротивления Костя Канский не оказал. Следователи установили, что Найбауэр (настоящая фамилия обвиняемого – прим.ред.) занимает положение вора в законе, «Смотрящего за Красноярском».

Было заведено уголовное дело по статье 210.1, «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Санкция предполагает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы со штрафом.

После завершения расследования, на первом заседании авторитет озвучил пожелание, чтобы его дело рассматривал суд присяжных. Просьбу обвиняемого удовлетворили.

СПРАВКА «КП»

Константин Найбауэр родился 2 ноября 1965 года, впервые осужден в 1982 году Абанским судом за угон автомобиля. Коронован в Москве зимой 2000 года. Последнее задержание также проходило Москве, в 2014 году - тогда его взяли за вымогательство (ст.163 УК России) и этапировали в Красноярск авиарейсом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Красноярске вынесен оправдательный приговор Косте Канскому

В Красноярске завершено судебное разбирательство по уголовному делу «Занятие высшего положения в преступной иерархии» в отношении местного авторитета Кости Канского. 16 сентября Краевой суд вынес ему оправдательный приговор. Как сообщили в пресс-службе ведомства, Красноярский краевой суд огласил приговор в отношении Константина Найбауэра, обвиняемого по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и ранее оправданного вердиктом присяжных. Костя Канский оправдан. (подробнее)

«Костя Канский» пожелал, чтобы его дело рассматривалось судом присяжных заседателей

«Костя Канский» был задержан еще в октябре 2019 года. Следователи установили, что он имеет уголовный статус, обязывающий согласно существующим негласным нормам и правилам всех лиц, имеющих более низкий криминальный статус, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям. (подробнее)

В Красноярске закончено расследование по делу «вора в законе» Кости Канского

Подозреваемый в занятии высшего положения в преступной иерархии по прозвищу «Костя Канский» был задержан еще в октябре 2019 года. Следователи ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю в ходе расследования уголовного дела установили, что обвиняемый имеет уголовный статус, обязывающий согласно существующим негласным нормам и правилам всех лиц, имеющих более низкий криминальный статус, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям (подробнее).