В Красноярске рухнувший потолок чуть не убил 4-летнего ребенка

Фото: ТВК

В одной из красноярских двухэтажек рухнувший потолок чуть не убил 4-годовалого малыша. Как сообщает «ТВК», мама успела за мгновение до обрушения оттолкнуть сына, после чего на пол полетели кирпичи.

ЧП произошло в доме на улице Шелковая. Женщина находилась вместе с сыном на кухне, когда с потолка начали сыпаться камешки. Быстро сориентировавшись, мама успела вытолкнуть 4-летнего мальчишку в зал, а следом на пол полетела груда кирпичей.

Как утверждает красноярка, её соседи сверху занимались ремонтом. Сначала её квартиру затопило, а во время укладывания ламината рухнул потолок.

В управляющей компании пояснили, что 2 недели назад в квартире была замечена трещина на потолке, но ремонтники подумали, что это последствия давнего ремонта. Сейчас специалисты предложили красноярке помощь, но пока женщина надеется, что дыру залатает сосед сверху.