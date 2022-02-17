Камилу Валиеву забросали мягкими игрушками из Красноярска и подарили «живое» сердце

"Живое" сердце Фото: скриншот с видео

Жители Красноярска всех возрастов активно участвуют во флешмобах в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой. Как рассказали в администрации, болельщики в одном флешмобе «забросали» спортсменку мягкими игрушками, как принято делать после удачного проката, и произнесли слова поддержки:

- Камила, мы с тобой! – восклицают красноярцы и «бросают» игрушку в камеру.

В другом - десятки взрослых и юных горожан вышли на лёд открытого катка возле БКЗ. Юные фигуристки и просто любители Олимпийских Игр решили поддержать российских спортсменок. После массового проката и ободряющих слов поддержки красноярцы выстроились в большущее сердце.

«Золото Камиле!», «Камила – жги!», «Камила – лучшая!»

Напомним, что 17 февраля решится судьба олимпийского золота в женском одиночном фигурном катании. 15-летняя Камила Валиева занимает первое место по промежуточным итогам соревнований. Еще две россиянки - Анна Щербакова и Александра Трусова входят в пятерку лидеров.

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