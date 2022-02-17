В Красноярске «Хонда» на скорости сбила девушку, перебегавшую дорогу в неположенном месте

Момент столкновения

В Красноярске ранним утром 17 февраля на проспекте Мира «Хонда» сбила перебегавшую дорогу девушку. Как сообщают в ГИБДД, красноярка серьезно пострадала и была доставлена в больницу.

ЧП случилось около 4:30 утра. 19-летняя девушка решила сократить путь и начала перебегать дорогу в 100 метрах от пешеходника. Неизвестно, обратила ли внимание девушка на летящий на скорости автомобиль, но перебегала дорогу она прямо перед ним. Водитель «Хонды» не успел затормозить и буквально снёс красноярку.

Происшествие попало на камеру наружного видеонаблюдения. На кадрах хорошо видно, что во время столкновения девушку подбросило от удара, она вылетела прямо под припаркованный автомобиль.

Из-за столкновения красноярка серьезно пострадала. Когда её увезли в больницу, она была в сознании, но получила несколько тяжелых переломов.

Напомним, что в Красноярске автомобилист сбил 16-летнего учащегося «Красноярского кадетского корпуса имени А.И. Лебедя» - профильного кадетского класса СК России, и сбежал с места ДТП. Мальчик получил серьезные повреждения, был введен в медицинскую кому. Задержанный водитель пояснил, что перепутал ребенка с деревом, поэтому решил, что ничего страшного и уехал с места аварии.

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