Что случилось в Красноярске 14 февраля 2022 года Фото: ИВАНОВА Диана

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем, что случилось в Красноярске 14 февраля 2022 года.

Самым популярным ЕГЭ по выбору красноярские школьники назвали обществознание

Самым популярным стало обществознание: 7 536 человек – 47%. А всего в этом году в крае будут писать ЕГЭ 15,8 тысячи выпускников. По словам министра образования края Светланы Маковской причина такой популярности обществознания объяснима тем, что многие вузы охотно принимают его итоги в качестве вступительного экзамена на гуманитарные факультеты. (подробнее)

В Красноярске предстоящим летом построят 9 автодорог

Глава Красноярска Сергей Еремин в своем «инстаграме» озвучил платы предстоящих дорожных работ. И сделал акцент на строительстве дорог. Всего предстоит охватить 9 объектов, какие-то уже были начаты в прошлом сезоне, а нынче будут завершены. (подробнее)

В Красноярском крае 5-месячная девочка скончалась в больнице

В Ачинском перинатальном центре скончалась 5-месячная девочка. Он сообщает, что жительница деревни Усть-Изыкчуль (Ужурский район) позвонила в районную больницу, чтобы вызвать скорую помощь, сообщила, что у ребенка подозрение на кишечную инфекцию. (подробнее)

Проспект Свободный в Красноярске расширят до 6 полос

Участок проспекта от Годенко до Пролетарской станет шестиполосным – так мэрия надеется избавиться от постоянных пробок, возникающих на этом отрезке. Искать подрядчика будут до 21 февраля, а срок, который дается ему на работу (включая прохождение госэкспертизы) – до 18 ноября 2022 года. (подробнее)

В Красноярске за год цены на квартиры выросли в среднем на 18 %

В Красноярске за год цены на квартиры выросли в среднем на 18 %. К такому выводу пришли специалисты Красноярскстата, проанализировав цены в 4-м квартале 2020 года и в 4-м квартале 2021 года. И вот что получилось: год назад средняя цена одного квадратного метра общей площади квартиры составляла на первичном рынке 79 264 рубля, на вторичном рынке – 69 473 рубля. (подробнее)