В Красноярском крае 5-месячная девочка скончалась в больнице Фото: ИВАНОВА Диана

В Ачинском перинатальном центре скончалась 5-месячная девочка. Первым эту информацию передал телеграм-канал «Осторожно, новости». Он сообщает, что жительница деревни Усть-Изыкчуль (Ужурский район) позвонила в районную больницу, чтобы вызвать скорую помощь, сообщила, что у ребенка подозрение на кишечную инфекцию. Но, по словам матери, медики отказались госпитализировать ребенка и якобы помощи не оказали.

Через два дня был второй звонок, мать сообщила, что дочери стало хуже. На сей раз их положили в районную больницу, но ненадолго, потом отправили в Ачинск, в перинатальный центр. В дороге состояние ребенка стало критическим, но реанимационного оборудования в машине скорой помощи не оказалось. Врачи перинатального центра пытались вернуть девочку к жизни, но безуспешно.

В краевой прокуратуре «Проспекту Мира» информацию подтвердили, добавив, что произошла трагедия в начале февраля. Проверку проводят прокуратура, следком и министерство здравоохранения края.