В Красноярске за год цены на квартиры выросли в среднем на 18 % Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске за год цены на квартиры выросли в среднем на 18 %. К такому выводу пришли специалисты Красноярскстата, проанализировав цены в 4-м квартале 2020 года и в 4-м квартале 2021 года. И вот что получилось: год назад средняя цена одного квадратного метра общей площади квартиры составляла на первичном рынке 79 264 рубля, на вторичном рынке – 69 473 рубля.

Однако к началу 2022 года на первичном рынке за 1 квадратный метр жилья пришлось платить уже на 17,8 %, а на вторичном рынке – на 18,6 %. Это средние показатели, а ведь есть еще и разделение по качеству квартир. Так, в новостройках улучшенки подорожали на 18,9 %, а среднего качества – на 13,7 %. И на вторичном рынке улучшенки подорожали на 21,3 %, элитные на 18,3 %, квартиры среднего качества – на 15,9 %. И качества ниже среднего – на 14,6 %.

Специалисты сравнили эти показатели с предыдущим периодом и оказалось, что соотношение цен 2019 и 2020 годов было куда скромнее: на первичном рынке тогда жилье подорожало на 12,6 %, а на вторичном - 8,9 %. Добавим, что в значительной мере мог повлиять резкий рост цен на строительные материалы для возведения новых домов, а вторичный рынок никогда от новостроек не отстает.