Самым популярным ЕГЭ по выбору красноярские школьники назвали обществознание Фото: Мария ЛЕНЦ

Единый государственный экзамен для выпускников 11 класса состоит из двух блоков. Первый – обязательный, в него входят математика и русский язык, оценка по ним необходима для аттестата о среднем общем образовании. И второй блок – по выбору. Большинство старшеклассников Красноярского края уже определились, какой именно предмет они хотели бы сдавать. Самым популярным стало обществознание: 7 536 человек – 47%. А всего в этом году в крае будут писать ЕГЭ 15,8 тысячи выпускников.

По словам министра образования края Светланы Маковской причина такой популярности обществознания объяснима тем, что многие вузы охотно принимают его итоги в качестве вступительного экзамена на гуманитарные факультеты. Например, в СФУ его засчитывают по 29 направлениям.

Вторым по популярности экзаменом стала биология – 3129 (почти 20%). За ней идут информатика – 2964 (18,7%), физика – 2556 (16%), химия – 1707 (10,8%) ребят. А вот географию планируют писать немногие, всего 413 (2,6%) ребят.

Нужно сказать про иностранные языки. Самый популярный, понятно почему, стал английский - 1742 выпускника. А вот когда-то востребованный немецкий перешел в разряд необычных, его выбрали 11 человек, китайский, кстати, столько же. Французский – 7, испанский – 1.