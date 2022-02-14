В Красноярске предстоящим летом построят 9 автодорог Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Красноярска Сергей Еремин в своем «инстаграме» озвучил платы предстоящих дорожных работ. И сделал акцент на строительстве дорог. Всего предстоит охватить 9 объектов, какие-то уже были начаты в прошлом сезоне, а нынче будут завершены. А какие-то начнутся с нуля.

Например, в Свердловском районе в микрорайоне «Тихие зори» будут завершены работы на участке к детскому саду на улице Свердловской. И там же начнется долгожданное строительство части развязки с Пашенного на Николаевский мост. В Железнодорожном районе в этот раз только один объект – реконструкция переулка Боготольского от Копылова до Новосибирской.

Информация для жителей Солнечного, там продолжал строительство дороги, которая соединит улицы Гриболевскую, Ольховую и Черемуховую. А также завершатся работы на проспекте Молодежном. Еще в Советском районе нынче начнется строительство дороги от перекрестка Промысловой и Петра Подзолкова с выходом на Авиаторов.

Наконец, Октябрьский район. Здесь строители должны завершить дорогу по Байкитской и второй этап дороги по Волочаевской, они облегчат прямой выезд на Николаевский мост. И начнется строительство проезда от Норильской, 44 до границы города. Плюс стартует работа к новой школе на Бугаче. Школа и дорога должны будут открыться к 1 сентября.

Также по словам главы города в списке объектов на этот сезон пешеходный мост через Калинина к строящейся школе в микрорайоне Бугач. На Семафорной в этом году, наконец, начнется возведение виадука в районе дома на Семафорной, 327. Стартуют работы на подземном переходе через Дубровинского в районе площади Чехова, для обеспечения безопасного выхода горожан на набережную. И продолжится строительства переезда через Северное шоссе.

Напоследок Сергей Еремин напомнил о капитальном ремонте улиц Маерчака, Красной Армии, Пограничников и Абытаевской.