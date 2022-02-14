Проспект Свободный в Красноярске расширят до 6 полос

Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Красноярске планируют расширить проспект Свободный: на сайте госзакупок появился тендер на разработку проекта реконструкции 600-метрового участка улицы. Заказчиком выступает Управление капитального строительства, начальная цена – 15 млн 20 тыс. рублей. Участок проспекта от Годенко до Пролетарской станет шестиполосным – так мэрия надеется избавиться от постоянных пробок, возникающих на этом отрезке.

Подрядчик должен будет разработать проект, провести инженерные изыскания и получить положительное заключение госэкспертизы. Ему необходимо будет предусмотреть вынос инженерных сетей и коммуникаций, озеленение, освещение, снос строений (если такая необходимость будет). Кроме того, он проработает варианты организации движения от ул. Лесопарковой до ул. Пролетарской.

Искать подрядчика будут до 21 февраля, а срок, который дается ему на работу (включая прохождение госэкспертизы) – до 18 ноября 2022 года.