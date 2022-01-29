«Живу как в страшном сне»: прошел год после страшного ДТП, унесшего жизнь супруги известного певца Ярослава Сумишевского

Ярослав и Наталья Сумишевские фото: соцсети

29 января минул год с трагического ДТП потрясшего всю Россию. Жуткая авария на трассе в Красноярском крае стала причиной гибели жены известного музыканта и исполнителя Ярослава Сумишевского – Натальи. 8 дней лучшие врачи региона боролись за её жизнь. В это время близкие, друзья и фанаты пытались морально поддержать семью Сумишевских, сам Ярослав старался держаться и верить в чудо, но надежды на лучшее рухнули в один миг. 6 февраля сердце Натальи Сумишевской остановилось. Супруга певца скончалась, не выходя из комы.

Ярослав и Наталья познакомились на работе. Она, помимо основной работы, помогала Ярославу с организацией концертов и туров. Роман завязался быстро и, как говорят, друзья, пара буквально светилась от счастья. В 2017 году у Ярослава с Натальей родился сын - милый светловолосый мальчуган Мироша. Известный певец редко делился подробностями семейной жизни, но иногда в его инстаграме появлялись теплые семейные фото с трогательными и нежными подписями.

Наталья, пусть и не всегда сопровождала Ярослава на концертах, но делала это максимально часто. В Красноярский край они приняли решение лететь вместе, оставив сына погостить у родителей.

Корреспонденту «Комсомольской правды» удалось выяснить, что же произошло в тот страшный день на самом деле - в эксклюзивном интервью с начальником отдела по ДТП и пожаром контрольно-методического управления ГСУ МВД России по Красноярскому краю Николаем Хоменковым.

Хронология событий 29 января 2021 года

29 января на Красноярский край обрушился сильнейший снегопад. По всему региону всплывали сообщения о большом количестве ДТП как на трассах, так и в городах. В тот день Ярослав Сумишевский вместе с Натальей и музыкантами группы ехали на выступление в Ужурский район. Несмотря на непогоду, поездку было решено не отменять.

Сумишевские передвигались по трассе Ачинск-Ужур-Троицкое в автомобиле Toyota Highlander, за рулем был председатель союза десантников Александр Гуляков, организовавший выступление певца. За иномаркой следом ехала Suzuki Grand Vitara, где находились музыканты группы.

Перед двумя авто, создавая облако снежной пыли (в дополнение к снегопаду), двигался грузовик. Это начало раздражать водителя Highlander и он решил обогнать фуру, хотя встречную полосу разглядеть было невозможно – она буквально тонула в снежной пелене. Несмотря на условия недостаточной видимости, Александр Гуляков все же принимает решение перестроиться на встречку. Дальше события развивались стремительно.

Та самая Тойота Фото: ГИБДД

Toyota Highlander вышла на обгон, въехала в снежное облако и столкнулась с внезапно возникшей цистерной-газовозом Scania, которая спокойно ехала по своей полосе. Через доли секунды кроссовер буквально вылетел обратно. Газовоз из-за столкновения откинул Toyota Highlander на правую обочину (если смотреть со стороны водителя Toyota Highlander) и она уже задела по касательной догнавшую её Suzuki Grand Vitara.

Большегруз Scania и кроссовер на скорости сошлись левыми бортами – это привело к серьезным травмам водителя Toyota Highlander Александра Гулякова он скончался на месте.

Наталья Сумишевская, сидевшая на заднем пассажирском сидении, по предположениям следствия также с левой стороны, была не пристегнута ремнем безопасности.

Супруга артиста получила повреждения лицевой части, грудной клетки и другие травмы. В момент столкновения машина резко затормозила, её тело по инерции двинулось вперед и ударилось о выступающие части автомобиля. Когда машину открыли, то женщину нашли в бессознательном состоянии, лежащей на заднем ряду сидений горизонтально.

- По факту, из-за удара она полетела вперед. Потом машину отбросило, и пассажирка упала на сидения. Если бы она была пристегнута, то повреждений было бы гораздо меньше. И, возможно, был бы шанс выжить. По поводу водителя Toyota Highlander - результат судебно медицинской экспертизы показал, что Александр Гуляков был трезвым в момент ДТП, - поясняет корреспонденту «Комсомолки» обстоятельства ДТП Николай Хоменков.

Сам Ярослав Сумишевский был пристегнут, да и основной удар пришелся на противоположный от него борт машины, поэтому певец практически не пострадал. Ремень защитил его от вылета в лобовое стекло.

Водитель Scania, а также пассажиры и водитель Suzuki Grand Vitara также после столкновения с Toyota Highlander остались невредимы.

Музыкальная группа Сумишевского не видела момент столкновения – ребята спали, а вот водитель Suzuki Grand Vitara помнит саму аварию очень хорошо.

- Из-под фуры образовалось снежное завихрение. В какой-то момент я увидел, что водитель Toyota Highlander стал «выглядывать», чтобы обогнать фуру. Затем кроссовер начал обгон и скрылся в снежном облаке, я перестал его видеть. И через секунду, даже меньше, я увидел, как из облака выехала встречная фура, а следом за ней из облака вылетает машина Александра Гулякова в боковом заносе, где находилась семья Сумишевских. Она летит на мою полосу и я начал уходить от столкновения, - рассказал сотрудникам ГИБДД водитель Suzuki Grand Vitara.

Ярослав и Наталья Сумишевские фото: соцсети

Чтобы уйти от столкновения, водитель Suzuki Grand Vitara начал тормозить и уходить вправо, это спасло автомобилиста и пассажира от более серьезных последствий.

Водитель Scania рассказал следствию, что ему на встречу по своей полосе двигался грузовик, позади которого создавалось снежное облако. Из-за завихрения Toyota Highlander он не увидел.

- Я выехал из Абакана и направлялся в Томск. По пути навстречу мне ехала грузовая фура, позади которой наблюдалось снежное завихрение. Из-за этого облака снега больше никаких машин не было видно. Внезапно появившаяся на полосе машина въехала в левую переднюю часть моей фуры, после чего газовоз сложился и продолжил движение в таком состоянии. Что случилось с той машиной, которая врезалась в Scania я не видел, - поясняет автолюбитель на фуре.

Сам же Ярослав в момент удара спал и даже не понял, что произошло.

- Во время поездки шел сильный снег, погода была очень плохая. В пути в основном я спал, но периодически просыпался и даже делал замечания Александру (водителю Toyota Highlander), чтобы он не торопился и не обгонял автомобили из-за плохой видимости. В какой-то момент произошел удар, но я спал и сразу не понял, что произошло. Был сильный шок. Потом я посмотрел на свою супругу, сидевшую на заднем сидении – её лицо и голова были в крови, - пояснил сотрудникам ГИБДД певец Сумишевский.

«Со мной всё хорошо, отделался сотрясением, даваи те молится за мою Натулечку»

Несмотря на непогоду, довольно быстро приехала скорая. Смерть водителя автомобиля, где ехали Сумишевские констатировали сразу – после полученных травм в аварии выжить было без шансов. Ярослава и Наталью сразу же забрали в Назаровскую больницу. Самому певцу повезло, он отделался всего лишь сотрясением, с женой же ситуация была совсем иная. Наталья находилась в коме, состояние было крайне тяжелое, требовалось переливание крови. Местные жители откликнулись на просьбу помощь, подключились доноры, но никаких улучшений не было. В соцсетях подробностей Ярослав об аварии не рассказывал, лишь просил своих поклонников молиться вместе с ним за здоровье его жены.

Когда состояние супруги певца позволило – её сразу же перевезли в Красноярск. Ярослав писал в инстаграме, что Наталья перенесла полёт хорошо, но улучшений нет. Он не отчаивался, обустроился в Красноярске, регулярно звонил сыну по видеосвязи, посещал храм и надеялся, что все наладится.

6 февраля Натальи не стало, её сердце остановилось…

Виновник гибели Натальи Сумишевской

После случившейся трагедии, было заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Следственные органы по крупицам собирали всю необходимую информацию, чтобы выяснить, кто же виноват в жуткой аварии? Можно ли было её предотвратить?

Результат автотехнической экспертизы показал, что водитель грузовика Scania не имел технической возможности предотвратить ДТП и уйти от столкновения с автомобилем, где ехала семья Сумишевских. Виновником признали погибшего водителя Toyota Highlander - председателя союза десантников Александра Гулякова. Уголовное дело по факту смертельной аварии прекращено 4 июля 2021 года в связи со смертью подозреваемого. Сам Ярослав Сумишевский не имеет претензий и против прекращения дела не возражал.

«Живу как в страшном сне»

После гибели супруги Ярослав Сумишевский ударился в работу, а все оставшееся время проводил с маленьким сыном Мирошей. Чтобы пережить потерю любимой, он не стал отменять концертный тур и посвятил все свои выступления Наташе, также написал несколько трогающих за душу песен в память о жене. Спустя время он признался своим поклонникам, что после гибели супруги он словно оказался в страшном сне, но сын и творчество помогают ему жить дальше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Закончилось следствие по смертельному ДТП, где погибла жена певца Сумишевского

Просили водителя не торопиться и не обгонять: как произошла авария во время гастролей Сумишевского в Красноярском крае (Подробнее)

Ярослав Сумишевский чуть не потерял дочь при взрыве газа в Москве

Известный российский певец, Ярослав Сумишевский, чуть не лишился дочери. После смерти его жены прошло чуть больше 40 дней, и еще одно происшествие могло унести жизнь его дочери. (подробнее)

«Мой будущий защитник»: певец Сумишевский впервые показал сына после трагической гибели супруги

Российский певец Ярослав Сумишевский впервые со дня гибели жены показал поклонникам своего трёхлетнего сына Мирослава. Исполнитель опубликовал сына в разделе stories на своей страничке 23 февраля. (подробнее)

«До сих пор живу как в страшном сне»: Сумишевский рассказал о своем состоянии после смерти супруги

С момента смерти супруги певца Ярослава Сумишевского прошло 12 дней. Артист тяжело переживает потерю супруги. (подробнее)

Состояние трассы, обгон или другие причины: что известно о ДТП, в котором погибла жена певца Сумишевского

Как идет расследование аварии? Почему машина оказалась на встречке? Из-за дорожных условий, водитель сознательно пошел на обгон, или по другой причине? Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, все это расследуется сейчас в рамках уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (ч.3 ст.264 УК РФ). (подробности)

«Была невероятно красивая»: после нескольких дней комы скончалась фотохудожник, жена известного российского певца

Ярослав, его родные, друзья и поклонники до последнего верили, что все обойдется и Наталья Сумишевская выйдет из комы, поправится и все будет как всегда. Но чуда не случилось. (Подробности)

«Такую боль я еще не испытывал»: певец Ярослав Сумишевский похоронил жену, но решил не отменять концерты

Певец Ярослав Сумишевский сообщил, что не отменит гастрольный тур в связи со смертью жены. Концерт в Красноярске состоится 26 февраля. (Подробности)

Известный певец дежурит у постели жены, впавшей в кому после ДТП в российском регионе

Запланированные концерты, возвращение после гастролей домой - все, что казалось в будущем таким очевидным, перевернулось в один миг. В 70 километрах от Ачинска в Красноярском крае «Тойота» вильнула на трассе, вылетела на встречную полосу, и уже через секунду ее смяла цистерна-газовоз. Водитель погиб мгновенно, сидевшие сзади пассажиры – певец Ярослав Сумишевский и его жена Наталья, прилетевшая в командировку вместе с мужем, оказались зажаты в салоне... (Подробности)