Что случилось в Красноярске 28 января 2022 года Фото: ИВАНОВА Диана

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем, что случилось в Красноярске 28 января 2022 года.

Сбитый лихачем в Красноярске кадет полтора месяца пролежал в искусственной коме

В начале декабря 2021 года 16-летнего подростка на улице Малиновского сбил лихач. Сбил и умчался прочь, даже не вышел, чтобы посмотреть, что случилось. Потом, когда его задержали, оправдывался на допросе: «думал, что это дерево». (подробнее)

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 907 человек

28 января 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 907 человек – это самой большой показатель с начала пандемии, умерло – 18. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 183 505 человек. (подробнее)

В Красноярске началась вакцинация подростков от COVID-19

В Красноярске началась вакцинация подростков от коронавирусной инфекции, сообщили в краевом министерстве здравоохранения. В край поступило 1920 комплектов вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М», которую называют в обиходе «Спутник-М». (подробнее)

Перед вылетом на Олимпиаду-2022 российские фигуристы и сноубордисты проходят подготовку в Красноярске

До открытия зимних Олимпийских игр в Пекине остались считанные дни, это произойдет 4 февраля. Для всех спортсменов Олимпиада – самые значимые состязания, попасть в сборную непросто, а выступить достойно – еще сложнее. Поэтому так важно, в каких условиях проводится их подготовка. (подробнее)

В Канске продавец магазина дала отпор налетчику, напавшему на нее с дверной ручкой

В Канске 33-летняя женщина-продавец дала отпор налетчику, после которого тот сбежал ни с чем. Подробности рассказали в пресс-службе краевой полиции. (подробнее)