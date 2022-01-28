В Красноярске началась вакцинация подростков от COVID-19. Фото: минздрав Красноярского края

В Красноярске началась вакцинация подростков от коронавирусной инфекции, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в краевом министерстве здравоохранения. В край поступило 1920 комплектов вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М», которую называют в обиходе «Спутник-М». Накануне ее распределили и отправили по поликлиникам краевого центра и на территории края.

Уже сейчас понятно: этой партии не хватит, потому что предварительно записались на вакцинацию 6 тысяч человек. Точнее – родители 6 тысяч детей, ведь эта процедура для несовершеннолетних проводится исключительно с письменного согласия их законных представителей.

- Вакцинация осуществляется по графику. Совместно с министерством образования края мы формировали списки тех, кто хочет прививаться. Сейчас в листе ожидания уже 6 тысяч человек. Следующую поставку вакцины мы ожидаем в феврале», – отметил министр здравоохранения края Борис Немик.

Добавим, что вакцина предназначена для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Нельзя вводить, если у ребенка есть аллергия, острые инфекционные и неинфекционные заболевания или обострение хронических. Если переболел ОРВИ – делать прививку можно только через 2 – 4 недели после выздоровления. В два этапа с перерывом в три недели.