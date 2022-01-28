Сбитый лихачем в Красноярске кадет полтора месяца пролежал в искусственной коме. Фото: СК

В начале декабря 2021 года 16-летнего подростка на улице Малиновского сбил лихач. Сбил и умчался прочь, даже не вышел, чтобы посмотреть, что случилось. Потом, когда его задержали, оправдывался на допросе: «думал, что это дерево». А парнишка от удара отлетел на обочину и там, в снегу, пролежал довольно долго. Был вечер и проезжавшие мимо автомобилисты, видимо, не видели его. Да и фон был такой – грязный снег, серая бетонная стена.

Сашу нашли случайно – читайте: чудом. Он истекал кровью, был без сознания. Оказалось, что у него тяжелые травмы, его сразу же отвезли в Краевую клиническую больницу и поместили в реанимацию. Следователи завели уголовное дело. Но для родных пострадавшего подростка сейчас главное, чтобы он выкарабкался.

Накануне в соцсетях депутат красноярского Горсовета Семен Сендерский рассказал о самочувствии подростка. Несколько дней назад кадет вышел из комы и сейчас переведен из реанимации в нейрохирургию Краевой больницы. Маму пустили к нему в палату. Она в полной растерянности. Но очень верит в выздоровление. 1,5 месяца мальчик пролежал в искусственной коме, все молились и ждали. И только несколько дней назад появилось улучшение.

- Сын уже открыл глаза. Мы заново учимся дышать, - рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск его мама, Татьяна Зыкова.

Когда это случилось, за судьбу пострадавшего подростка переживали многие красноярцы. Теперь действительно появилась надежда. Лечение будет длительным, затем ему предстоит серьезная реабилитация. И наверняка понадобится помощь, в том числе финансовая. Красноярцы не раз показали, сколько добрых людей живет в нашем городе. И если есть желание и возможность помочь, можно перевести деньги на карту Сбербанка, привязанную к номеру 8-923-271-11-82. Получатель – Зыкова Татьяна Викторовна. Традиционно: кто сколько может и исключительно по доброй воле.

От себя добавим, что никаких сборов на лечение Саши в социальных сетях и мессенжерах никто не ведет. Это на тот случай, если ситуацией захотят воспользоваться мошенники, для которых нет ничего святого.

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